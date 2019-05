Dak boerderij vat vlam in Wezup, bewoners op vakantie in Spanje

Maandagmiddag rond 13.30 uur rukten diverse brandweerwagens van Emmen, Coevorden, Zweeloo, Schoonoord en Westerbork uit naar een woonboerderij aan de Brinkstraat in Wezup (Dr.), nadat er een melding bij 112 binnengekomen was, dat het rieten dak in brand stond.

De brand, die in eerste instantie alleen aan de basis van de schoorsteen te zien was, breidde zich langzaam maar zeker uit en bleek met moeite te bestrijden. De brandweer zette hierbij de hoogwerker uit Emmen in, terwijl brandweerlieden riet uit het dak trokken om uitbreiding te voorkomen.

Bovendien was het gevaar reëel dat de vlammen over zouden slaan naar de eveneens rieten daken in de directe omgeving. Dat gebeurde gelukkig niet.

De bewoners waren op vakantie in Spanje.