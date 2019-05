Man aangehouden voor dodelijke schietpartij Hoptille

Een Team Grootschalige Opsporing is direct na het schietincident op donderdagavond 2 mei opgestart. Forensische specialisten werden op het afgelinte plaats delict ingezet. Op het stoffelijke overschot heeft bij het NFI een sectie plaatsgevonden.

Het rechercheteam heeft, onder supervisie van een officier van justitie, tactisch- en technisch onderzoek verricht. De verdachte kwam tijdens het onderzoek in beeld en kon hij worden aangehouden.

De verdachte is vandaag voorgeleid bij een rechter commissaris, hij is in bewaring gesteld en hij blijft in de volledige beperkingen.