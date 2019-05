Politie ontvangt ruim 30 tips na publiceren foto vermoorde vrouw Scheveningse Bosjes

Nadat de politie een foto had vrijgegeven van de 56-jarige vermoorde vrouw in de Scheveningse Bosjes, zijn er ruim 30 tips binnengekomen.

De tips kwamen binnen na uitzendingen van Team West en Opsporing verzocht. De politie is druk bezig al deze tips te onderzoeken.

De 56-jarige vrouw werd zaterdagmiddag 4 mei in Den Haag op het Galgenpad in de Scheveningse Bosjes dood is aangetroffen. Ze was in de Scheveningse Bosjes haar twee hondjes aan het uitlaten, waarvan er een liep met een looprek. Met het tonen van de foto hoopt de politie te kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk is voor haar dood.

Melding

De politie kreeg zaterdagmiddag rond 15.40 uur een melding dat de vrouw dood naast haar bakfiets op het Galgenpad werd aangetroffen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor haar dood.

Onderzoek

Door forensische opsporing werd begonnen met een sporenonderzoek rondom het Galgenpad. Rechercheurs hoorden getuigen en andere betrokkenen. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Dit team, bestaande uit rechercheurs van verschillende disciplines, onderzoekt de dood van de vrouw die een Japans uiterlijk heeft.