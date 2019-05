Den Haag start campagne strijd tegen eenzaamheid

De campagne maakt onderdeel uit van het actieplan Eenzaamheid waarmee de gemeente Den Haag de komende jaren ruim 2,3 miljoen euro investeert in de strijd tegen eenzaamheid. De campagne duurt vier jaar.



Meer dan 50 procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat is de reden dat de gemeente Den Haag op 8 mei start met de campagne 'Eerste hulp bij eenzaamheid’. Dat is een stadsbrede, confronterende bewustwordingscampagne, gericht op de omgeving van de bewoner die eenzaam is. "Dit hoge percentage, laat ik daarin maar glashelder zijn, vind ik onacceptabel. Ondanks de ruim 900 initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, zien we het percentage toch stijgen. We hebben echt alle mensen in Den Haag nodig in onze strijd. Deze campagne is gericht op de buurman, de slager en de zoon: zij kunnen eenzaamheid signaleren en daardoor mede helpen oplossen," zegt wethouder Kavita Parbhudayal voor wie de strijd tegen eenzaamheid de komende jaren het speerpunt is.



Eenzaamheid een gezicht

De gemeente zet buitenreclame, advertenties, animatie, de website www.ehbe.nl, posters in bibliotheken, Servicepunten XL en 40 filialen van Albert Heijn in voor de campagne Eenzaamheid kent veel gezichten, wie ken jij? “We zien in Den Haag dat eenzame bewoners zich in alle lagen van de bevolking, van jong tot oud, bevinden. Dat weten mensen vaak niet, want eenzaamheid is een groot probleem dat aan de buitenkant vaak niet zichtbaar is. Het is tijd om eenzaamheid een gezicht te geven. Eenzaamheid is geen keuze en niet iets om je voor te schamen. Ik wil echt samen met de bewoners van Den Haag werken aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag.”



Wijkgerichte aanpak

Na de stadsbrede campagne, start de gemeente Den Haag medio juni met een wijkgerichte aanpak. Tijdens deze wijkcampagnes laat Den Haag vooral zien hoe een klein gebaar grote positieve gevolgen kan hebben. Een mooi voorbeeld daarvan, zegt Parbhudayal, zijn de Lief-en-Leedstraatjes. "Met een klein potje geld zorg je dat mensen met elkaar in contact komen, waardoor er een netwerk ontstaat. Het is zo’n groot succes dat we nu al hebben besloten om het in nog veel meer wijken te organiseren. De wijkcampagne begint natuurlijk in de wijken waar de eenzaamheid het hoogst is."



Met zijn allen niet alleen

De campagne maakt deel uit van het actieplan ‘Met zijn allen niet alleen’ van de gemeente Den Haag. De gemeente werkt hierin samen met bewoners, verenigingen, professionals en ondernemers en faciliteert projecten als Lief-en-Leedstraatjes, Open je Hart, Vraag elkaar, School voor Eenzijn en de Haagse Community tegen de eenzaamheid.



