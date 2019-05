'Oud-studenten hebben moeite om studieschuld terug te betalen'

Een op de vijf is nog altijd wanbetaler. Dit meldt de NOS. DUO laat aan de NOS weten dat het aantal wanbetalers gelijk blijft en dat er nog een lange weg te gaan is en dat er geen snelle oplossingen zijn.

Een woordvoerder laat weten: 'Wij zijn streng voor mensen die niet willen betalen. Naar hen sturen we een deurwaarder of we zetten hun paspoort op een signaleringslijst. Het is uiteindelijk toch belastinggeld dat terug moet.'