Kraanwagen belandt in spoorsloot langs Kapelweg in Boxtel

Hoe dit kon gebeuren is ons niet bekend. Er vielen geen gewonden. De weg is momenteel afgesloten. Een bergingsbedrijf is reeds met groot materiaal aanwezig om de kraanwagen te bergen. Hiervoor is nog een grote kraan nodig welke nog niet ter plaatse is. Of ook de spoorwegen hinder ondervinden is vooralsnog niet duidelijk.