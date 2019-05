Verdachte (25) doodschieten rapper Feis opgepakt in Limburg

Woensdagochtend heeft de politie in Limburg de 25-jarige Rotterdammer aangehouden die ervan wordt verdacht op 1 januari op de Nieuwe Binnenweg Faissal Mssyeh, beter bekend als rapper Feis, te hebben doodgeschoten. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

Groot onderzoek gestart

Direct na het schietincident op de eerste dag van 2019 waarbij ook de broer van rapper Feis werd beschoten en zwaargewond raakte, startte de politie een groot onderzoek. Twintig rechercheurs werkten maandenlang hard aan de opsporing van de verdachte. In februari bracht de politie de identiteit van de vermoedelijke verdachte naar buiten.

Nationale Opsporingslijst

De 25-jarige Rotterdammer stond sinds gisteren, 7 mei, ook op de nationale opsporingslijst. Zijn foto werd dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Waarschijnlijk heeft een tip de politie richting Limburg geleid waar de man kon worden aangehouden. De politie heeft niet aangegeven in welke plaats de man is aangehouden.