A20 lange tijd dicht na ongeval

Twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Voor de hulpverlening en het ongevalsonderzoek werden de 2 rijstroken richting Hoogvliet en Delft afgesloten. Dit zorgde voor een flinke file en omrijders richting Vlaardingen, waar gekeerd moest worden. Dit zorgde vervolgens weer voor een file op de A4 vanuit de Beneluxtunnel richting Vlaardingen en de lokale wegen in Vlaardingen nabij de op- en afritten vanwege de omrijders.



Meerdere betrokkenen werden door het ambulancepersoneel nagekeken. De schade aan één van de auto's was fors.



Ondanks de afzettingen van de politie en Rijkswaterstaat negeerden tientallen automobilisten (inclusief vrachtwagens) de rode kruizen op het laatste stuk en gingen zij voorbij het puntstuk alsnog de afgesloten rijbaan op. Het is niet bekend of de politie of Rijkswaterstaat deze bestuurders heeft bekeurd.