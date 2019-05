Haagse verdachte (27) steekpartijen Brunssummerheide en Den Haag gearresteerd

De politie heeft woensdagavond de 27-jarige verdachte van de dodelijke steekincidenten op de Brunssummerheide bij Heerlen en in de Scheveningse Bosjes in Den Haag rond 22.30 uur aangehouden op de openbare weg in Zuid-Limburg. 'Zijn naam en foto werden woensdagavond eerder bekend gemaakt via een urgent politiebericht', zo heeft de politie bekendgemaakt.