Vrachtwagenchauffeur gewond na zware aanrijding tegen drie bomen

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een vrachtwagen rond 05.00 uur twee bomen geramd op het Zuiderdiep in Valthermond voordat hij tegen een derde boom tot stilstand kwam. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Boom afgebroken

De eerste boom is afgeknapt door de knal. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk maar dat op de plaats van het ongeval een licht slinger in de weg zit heeft er mogelijk mee te maken. Het Zuiderdiep is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek door de politie.

Traumahelikopter

Behalve een ambulance kwam ook de traumahelikopter naar Valthermond. De berging zal nog geruime tijd in beslag nemen omdat de lading met diepvries producten eerst moet worden overgeladen in een andere vrachtwagen.

Berm afgraven

De mannen van de calamiteiten dienst Gemeente Borger/Odoorn hebben de restanten van de bomen opgeruimd. Ook zal de berm moeten worden afgegraven omdat de truck olie en brandstof lekte.