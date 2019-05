Rotterdamse woning meerdere keren beschoten

In de nacht van woensdag op donderdag zijn er in de Rotterdamse wijk Kralingen meerdere schoten gelost op een woning aan de Plantagestraat. Dit meldt de politie donderdag.

Onderzoek

De politie gaat donderdag verder met tactisch en forensisch onderzoek. Het buurtonderzoek is in volle gang en agenten komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben.

Schoten gehoord

Rond 01.00 uur kwamen donderdag bij de politie meerdere meldingen binnen van mensen die schoten gehoord hadden in de omgeving van de Plantagestraat. Agenten die ter plaatse gingen troffen op straat ook meerdere hulzen aan. In een ruit van een woning in de straat waren ook meerdere kogelinslagen te zien. De forensische opsporing is ter plaatse gekomen om sporen veilig te stellen.

Camerabeelden

Het onderzoek gaat vandaag verder. Er wordt naast forensisch onderzoek vandaag ook buurtonderzoek gedaan. Het onderzoeksteam is onder meer op zoek naar camerabeelden.