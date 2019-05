Twee gewonden door lekkende olieleiding Chemelot Geleen

Donderdagochtend zijn in Geleen door lekkage van een olieleiding twee personen gewond geraakt op het bedrijventerrein Chemelot in Limburg. Dit heeft de brandweer Zuid-Limburg donderdag bekendgemaakt.

Brandwonden

Het incident gebeurde in de naftakraker Olefins 4 in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.00 uur. Twee personen hebben brandwonden opgelopen. Eén persoon is naar het ziekenhuis is gebracht. De bedrijfsbrandweer van Chemelot is bezig met het verhelpen van de lekkage. Metingen hebben aangetoond dat er geen gevaar voor de omgeving is. De gelekte olie kan stankoverlast veroorzaken.

Stankoverlast

De olielekkage is nog niet gestopt en kan nog steeds stankoverlast veroorzaken. De bedrijfsbrandweer van Chemelot is bezig met het afsluiten van de lekkage.

Update 10.25 uur

Het lukt de brandweer nog steeds niet om het lek in de naftakraker Olefins 4 op Chemelot te dichten. Daarom is besloten om de naftakraker uit bedrijf te nemen. De verwachting is, dat na het stilleggen van de naftakraker het lek gestopt kan worden.

Gelekte stof opgevangen

De gelekte olie komt niet in de grond terecht, maar wordt ter plekke opgevangen in een vloeistofdicht systeem. Metingen wijzen uit dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen, maar de olie kan wel mogelijk geuroverlast veroorzaken.