Thijs H. niet betrokken bij steekpartij in GGZ-instelling

Politie en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart naar een steekpartij in de GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht die woensdagmorgen plaatsgevonden zou hebben. In de nacht van dinsdag op woensdag verbleef Thijs H., die verdacht wordt van drie moorden in Den Haag en Heerlen, in de GGZ-instelling.