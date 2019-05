Jongeren gijzelen Boskoper in eigen bestelbus

Drie jongeren van 17, 21 en 22 jaar deinsden er niet voor terug om in de vroege ochtend van 21 juli 2018 een Boskoper te gijzelen in zijn eigen bestelbus. Twee bedreigden hem met een vuurwapen en een mes en dwongen hem zijn telefoon, pinpas en pincodes af te staan. De derde probeerde op afstand met die gegevens de bankrekening van het slachtoffer te plunderen. Gisteren hoorden zij celstraffen tot 40 maanden cel tegen zich eisen.

De drie uit Waddinxveen en Gouda zitten in dezelfde jeugdgroep. Van een ander lid uit die groep hadden ze de tip gekregen dat de Boskoper een grote schadevergoeding van zijn verzekering had ontvangen.

Toen de Boskoper rond half zes ’s ochtends naar zijn bestelbus liep, dook er plots een man op die een vuurwapen op zijn hoofd zette. De man dwong hem achterin zijn bus plaats te nemen. Vervolgens stapte ook een tweede man met een mes. Onder bedreiging van een mes stond het slachtoffer zijn pinpas, pincodes, telefoon en autosleutels af.

Katvanger

Terwijl één man bij hem in de bus bleef, ging de ander proberen te pinnen met de bankpas van slachtoffer. Tevergeefs want de pincode werkte niet. Ook werd er verschillende malen ingelogd op de bankrekening van het slachtoffer en geprobeerd geld over te maken naar een zogeheten katvanger. Dit mislukte echter doordat de bank de transactie verdacht vond en blokkeerde.

Met de derde verdachte op afstand was tijdens het delict continu telefonisch contact tijdens het internetbankieren. Na 45 angstige minuten werd het slachtoffer achtergelaten en opgesloten in de aardedonkere cabine van zijn bus. Uiteindelijk wist het slachtoffer zich te bevrijden en de politie te bellen.

Politieduikers

Er werd een politieonderzoek gestart waarbij onder meer de data van de zendmasten op de plaats-delict en de telefoonnummers van verdachten werden geanalyseerd. Dat leidde tot de aanhouding van de drie verdachten. Ook was op camerabeelden te zien hoe een van de vermoedelijke daders iets van de Boskoopse brug in het water gooide. Politieduikers vonden daar het mes en de autosleutels van de aangever. Verder herkent de Boskoper de 17-jarige als één van de twee daders.

Volgens het OM is er voldoende bewijs tegen de drie. De officier van justitievindt ook dat zij de strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking hebben gepleegd. Daarom vindt ze dat zij zich alle drie in vereniging schuldig hebben gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing en poging diefstal. Zij eiste tegen de twee Waddinxveners van 21 en 22 jaar 40 maanden cel. De 17-jarige hoorde vanwege zijn minderjarigheid een lagere straf tegen zich eisen, namelijk zestien maanden jeugddetentie (waarvan zes maanden voorwaardelijk). Ook krijgt hij een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd.

De uitspraak is over twee weken.