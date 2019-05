Seniorencomplex onbewoonbaar door felle brand, drie gewonden

In Hilversum zijn vrijdagavond laat bij een grote brand in een seniorencomplex aan de Schoolstraat drie personen gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. 'Vanwege de brand is het complex met 60 seniorenwoningen onbewoonbaar geworden', zo laat de brandweer zaterdag weten..