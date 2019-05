Tilburger wordt getaserd en valt in zijn vlucht door een raam

De jongeman was rond 19.00 uur met nog drie anderen in een leegstaand gebouw aan de Grotestraat in Waalwijk. Om onduidelijke redenen ontstond tussen de jongeren een ruzie. Tijdens die ruzie werd het slachtoffer getaserd. Hij vluchtte hierop via de achterzijde weg en viel daarbij door een ruit. De Tilburger liep daarbij verschillende snijwonden op en zocht hevig bloedend hulp in een nabijgelegen winkel. De politie doet onderzoek naar het voorval.