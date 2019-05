Veganisten demonstreren 24 uur in Amsterdam

Ze hadden borden bij zich met daarop leuzen als 'Nothing human happens in a slaughterhouse' en 'Be the generation that ends animal exploitation' en 'Just because it is legal doesn't mean it is right'.

Op de Dam vormen de demonstranten een groot vierkant, de zogeheten 'cube of thruth'. Ze dragen zwarte kleding met witte maskers. Ze hebben iPads en laptops bij zich met daarop filmpjes uit de bioindustrie. Ze houden het plein 24 uur lang bezet. Buiten het vierkant staat een deel van demonstranten klaar om voorbijgangers te informeren. Woordvoerder Désirée Verhoeven van de Nederlandse tak van Anonymous for the Voiceless (AV) tegen het Parool: 'De videobeelden van dierenleed die de demonstranten tonen zeggen genoeg.'

Het evenement in Amsterdam heet One Dam Day en is het eerste landelijke evenement van AV in Nederland.