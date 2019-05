Brand bij datacentrum Rabobank

De brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks 13.30 uur gealarmeerd voor brand bij het datacentrum van de Rabobank aan de Bloemmolen in Boxtel.

De brandweer kwam met drie blusvoertuigen ter plaatsen, ook een officier van dienst werd gewaarschuwd. Wat er precies in brand staat is niet bekend. Ook de politie was ter plaatse.