77 verdachten aangehouden bij varkenshouderij in Boxtel

De politie heeft maandagavond 77 verdachten aangehouden naar aanleiding van de demonstratie bij een varkenshouderij aan de Brede Heide in Boxtel. Het gaat om 76 dierenactivisten en 1 tegendemonstrant. De demonstranten werden aangehouden voor het niet kunnen of willen tonen van hun identiteitspapieren (12) en lokaalvredebreuk (64).

De actievoerders komen deels uit Nederland, maar ook uit diverse Europese landen zoals Engeland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden. Alle aangehouden verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Daarnaast is van de overige demonstranten de identiteit vastgelegd zodat het OM kan overgaan tot passende maatregelen. De tegendemonstrant werd aangehouden voor het vernielen van een politievoertuig.

De recherche is een onderzoek gestart naar de vernieling van de toegangsdeur van een stal en naar de vernieling en brandstichting van enkele auto’s van dierenactivisten. De actievoerders beroepen zich nagenoeg allen op hun zwijgrecht en een groot aantal wil zich niet identificeren, dat maakt het recherchewerk gecompliceerd. Er zijn enkele tientallen rechercheurs alsmede een aantal Officieren van Justitie betrokken bij de afhandeling van de aanhoudingen en de aanvullende onderzoeken. Daarbij is ook beeldmateriaal veiliggesteld dat door de activisten en tegendemonstranten online is gezet.

Maandagmiddag kwam kort voor 13.00 uur een melding binnen dat een grote groep dierenactivisten een varkenshouderij was binnengedrongen en zou bezetten. Later op de dag kwamen ook tegendemonstranten naar de locatie om hun ongenoegen te uiten. Gemeente, OM en politie hebben een constructieve oplossing gezocht om de bezetting te beëindigen. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat de risico’s voor welzijn van mens en dier beperkt bleven. Daarnaast zouden de activisten die verdacht worden van strafbare feiten, aangehouden, dan wel geverbaliseerd worden. Vanzelfsprekend bleef het uitgangspunt dat het onacceptabel is dat mensen binnendringen bij burgers en een bedrijf bezet houden.