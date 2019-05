Man veroordeeld voor veroorzaken van verkeersongeval met shovel

De shovel waarin de verdachte op de openbare weg reed, was niet voorzien van (bruikbare) spiegels en de knipperlichten waren defect. Hij was daarnaast niet-handsfree aan het telefoneren en had zich onvoldoende vergewist van het verkeer achter hem toen hij linksaf sloeg, waarop een hem inhalende personenauto met daarin vijf mannen op de shovel botste. Als gevolg van de botsing raakte de personenauto zwaar beschadigd en liep de bijrijder (onder meer) zwaar lichamelijk letsel op.

Strafmotivering

De rechtbank heeft, in overeenstemming met de eis van de officier van justitie, geoordeeld dat naast de taakstraf van 120 uur een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid passend is. Het tijdsverloop van het onderzoek heeft invloed gehad op de straf.