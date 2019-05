Groot drugslab in loods bij Liempde ontdekt

Loods achter woning

Het drugslab werd in een loods achter een woning aan de Savendonksestraat in Liempde door agenten ontdekt. 'In de omgeving werden drie mannen en een vrouw opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het lab. Eerder kregen wij info over een mogelijk lab op die locatie', aldus de politie.

Veel chemicaliën

Het gaat om een flink lab. De precieze omvang wordt op dit moment door specialisten bekeken. In de loods staan behoorlijk veel vaten met chemicaliën en dat is gevaarlijk. Het Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen (LFO) van de politie heeft alles onder controle en gaat beginnen met opruimen.