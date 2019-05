Dode bij geweldsincident in Groningen

Rond 19.20 uur kregen de hulpdiensten de melding van het incident aan het Blauwborgje. Ondanks de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer op de plaats van het incident.

Volgens de politie zou er één persoon betrokken zijn geweest bij het geweldsincident die op de vlucht is geslagen. Op de plaats van het incident is de politie een onderzoek gestart.

Om burgers bij het opsporen van de dader te betrekken, is er een burgernetmelding uitgedaan om uit te kijken naar de dader.

Aan het Blauwborgje in de stad #Groningen is een geweldincident met dodelijke afloop geweest. Er is 1 slachtoffer en vermoedelijk ook 1 dader. Deze is nog voortvluchtig. De locatie is ruim afgezet en er is een onderzoek gestart. Meer info volgt later.