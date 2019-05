De perfecte loungeset voor je tuin of balkon

Nu de temperatuur op begint te lopen, gaan steeds meer mensen naar buiten. Dit hangt samen met het feit, dat het tot later op de avond licht is. Om van het mooie weer te kunnen genieten, mogen er een aantal zaken niet ontbreken in je tuin.

Onderhoud

Zo is het belangrijk om de tuin voorafgaand aan de zomerperiode te onderhouden. Dit betekent dat het onkruid verwijderd moet worden, dat het gazon moet worden gemaaid en dat bomen en struiken gesnoeid moeten worden. Daar komt bij, dat ook een luxe loungeset niet zou mogen ontbreken op je terras of balkon! Zo creëer je een plekje, waar je na een lange werkdag heerlijk neer kunt ploffen om van de laatste zonnestralen te genieten.

In dit artikel geven we verschillende tips, die je kunnen helpen bij de aanschaf van zo’n loungeset. Vaak blijkt dit lastiger te zijn, dan men op voorhand verwacht! Uit welke meubels moet een loungeset voor jou bestaan? Hoeveel ruimte heb je op een balkon of terras? Enzovoorts.

Verschillende materialen bij een loungeset

Wanneer je op zoek gaat naar een geschikte loungeset, heb je allereerst de keuze uit verschillende materialen. Kies bijvoorbeeld tussen een set van houten tuinmeubelen en een loungset van kunststof. Houten tuinmeubelen hebben vaak een hele warme uitstraling en sluiten daarbij goed aan, op de natuurlijke look van je tuin. Een groot nadeel aan het hout, is het feit dat je dit eens in de zoveel jaar moet onderhouden. Dat wil zeggen dat het hout geschuurd moet worden en van een nieuwe laklaag moeten worden voorzien. Op deze manier voorkom je, dat het hout wordt aangetast door bijvoorbeeld een houtworm of algen.

Door voor een kunststof loungeset te kiezen, zal je niet met dergelijke problemen te maken krijgen. Bij kunststof is het voldoende om de set eens in de zoveel tijd met een vochtige doek af te nemen. Wel zou de kunststof na verloop van tijd kunnen verkleuren, door het zonlicht wat in de zomer op de meubels straalt. Door de meubels naar binnen te halen aan het eind van de dag, ga je de verkleuring enigszins tegen. Verkleuring komt het vaakst voor bij goedkope tuinmeubels van kunststof.

Bepaal de samenstelling van je loungeset

Naast het verschil in het materiaal waarmee de meubels gemaakt zijn, bestaat er ook een verschil in de samenstelling van deze loungesets. Kies je bijvoorbeeld voor een loungeset met twee losse fauteuils, of geef je de voorkeur aan een model met een grote tuinbank? Het is van de ruimte op je balkon of terras afhankelijk, welke samenstelling hier het beste op aansluit. Je wilt voldoende ruimte hebben, om tussen de meubels door te kunnen lopen. Daarbij is het aan te raden om een luxe loungeset te combineren met een kleine salontafel. Op de salontafel heb je plek voor je glas, een bakje nootjes, je favoriete tijdschrift, enzovoorts.

Tip: het is verstandig om een eettafel altijd in de lengte van je woning te zetten. Op deze manier blijft de diepte van je tuin behouden. Daarbij zal iedereen aan tafel zicht hebben op je prachtige tuin.

Loungeset online kopen met korting

Om te besparen op de aanschaf van een nieuwe loungeset, doe je er verstandig aan om op internet naar tuinwinkels te zoeken. Deze online tuinwinkels bieden regelmatig kortingen aan op de loungesets uit hun assortiment.