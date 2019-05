Grote brand op Leusderheide

Woensdagmiddag is op de Heusderheide een grote brand uitgebroken. Al vrij snel na de melding van de brand heeft de brandweer opgeschaald naar GRIP 1.

Defensieterrein

Een deel van de brand op de Leusderheide woedde op terrein van defensie. Het totale oppervlak waar de brand woedde bedraagt drie voetbalvelden.

Helikopter

In verband met de natuurbrand heeft de brandweer opgeschaald naar 4 peletons natuurbrandbestrijding. Een helikopter van defensie werd ingezet voor de beeldvorming van de omvang van de brand.

Brand meester

Rond 15.30 uur had de brandweer de natuurbrand op de Leusderheide onder controle en het sein 'brand meester' gegeven. Er is weer afgeschaald naar GRIP 0. Er zijn geen gewonden gevallen. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.