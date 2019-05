OM eist tot 4,5 jaar cel in ontvoeringszaak Insiya

India

Het meisje werd die dag in Amsterdam met geweld weggetrokken uit de armen van haar oma en uiteindelijk overgebracht naar India. Insiya heeft haar moeder inmiddels al meer dan 2,5 niet gezien – de helft van haar leven. Het is de nachtmerrie van iedere ouder, de ontvoering van je kind, aldus de officieren in hun requisitoir.

Vader en neef

De officieren hebben vandaag in hun requisitoir opnieuw aangegeven dat ook de twee andere verdachten in de ontvoeringszaak, de vader van Insiya en een neef van hem, in Nederland zullen worden vervolgd. Zodra er een uitspraak is in de zaak tegen de zes verdachten zullen de vader en zijn neef, die beiden waarschijnlijk in India verblijven, worden gedagvaard. Eventueel kunnen zij bij verstek worden vervolgd.

Eenhoofdig gezag bij moeder

De dag na de ontvoering van Insiya op 29 september 2016 zou de Nederlandse rechtbank de scheiding van de ouders en voogdij over het meisje behandelen. Inmiddels heeft de rechtbank bepaald dat haar moeder het ‘eenhoofdig gezag’ over het inmiddels vijfjarig meisje heeft en is de vader het ouderlijk gezag ontnomen.

Ontvoering uitvoerig voorbereid

Onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat de ontvoering uitvoerig is voorbereid. Zo hebben we er verschillende voorbesprekingen met de verdachten – in leeftijd variërend van 26 tot 61 jaar - onderling plaatsgevonden en zijn er documenten opgesteld waarin een begroting en een plan van aanpak voor de ontvoering zijn beschreven.

Drie teams

In het draaiboek voor de ontvoering worden drie teams beschreven: het observatieteam, de operations cell en het ophaal team, elk met een andere taak en bezetting. De drie mannen (van 40, 54 en 61 jaar oud) die viereneenhalf jaar cel tegen zich hoorden eisen, hebben naar het standpunt van het OM een hoofdrol gespeeld bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de ontvoering. De andere verdachten hoorden drie, drieëneenhalf en vier jaar cel tegen zich eisen.

Gewelddadig

De officieren in hun requisitoir: '' Insiya is plotseling en op een gewelddadige wijze uit haar vertrouwde omgeving gerukt. De ingrijpende verandering in omgeving, cultuur en het verlies van haar moeder en zusje zullen ongetwijfeld grote nadelige gevolgen voor haar hebben. De achtergebleven familie van Insiya leeft op haar beurt in voortdurende spanning tussen hoop en vrees. Zij zien zich geconfronteerd met een groot verdriet en een vreselijk gemis doordat Insiya onverwacht uit hun leven is verdwenen. (-) Een nachtmerrie voor de moeder en haar familie. Een nachtmerrie die op 29 september 2016 is begonnen en waar maar geen einde aan lijkt te komen. Een nachtmerrie die is veroorzaakt door de verdachten die vandaag terechtstaan'.