Politie onderzoekt overlijden van 91-jarige vrouw

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van een 91-jarige vrouw uit Den Haag. Na een melding werd het lichaam van de vrouw woensdagochtend 8 mei levenloos aangetroffen in haar woning aan de Erasmusweg.

De portiekwoning waar agenten het levenloze lichaam vonden, ligt gelegen aan de oneven genummerde kant van de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat in.

Omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een misdrijf, startte de politie een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van haar overlijden. Hiervoor is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld, bestaande uit rechercheurs van verschillende disciplines. Rechercheurs deden al een buurtonderzoek in de omgeving van de woning, maar zijn nog steeds op zoek naar getuigen.