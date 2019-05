Gorilla geboren in Beekse Bergen

Voor het eerst is er een gorilla geboren in Safaripark Beekse Bergen.

Na een draagtijd van 8,5 maand is gorilla Kisiwa bevallen van een jong. De dierverzorgers zijn trots en geven aan dat moeder gorilla Kisiwa en haar jong het goed maken. Kisiwa blijkt al een zeer zorgzame moeder. De geboorte is erg bijzonder, want deze gorilla behoort tot de Westelijke laaglandgorilla’s die helaas met uitsterven worden bedreigd.

Bijzondere geboorte

“De geboorte van de jonge gorilla is voor Beekse Bergen een speciaal moment. Nooit eerder werd er op het Safaripark een jonge gorilla geboren. Gorillavrouwtjes krijgen ook maar één keer per vier jaar een jong en in hun hele leven slechts twee tot zes jongen.” aldus Rens Willemsen, General Manager Safaripark Beekse Bergen.

In Beekse Bergen leven 2 verschillende groepen gorilla’s die beiden bijdragen aan het fokprogramma. Een bachelorgroep van 4 mannetjes die allemaal dezelfde vader hebben en de rest van hun leven vrijgezel blijven. En een haremgroep met één volwassen mannetje en drie vrouwtjes, waar nu dus een jong geboren is.

Gorilla-eiland

De kleine gorilla is samen met haar moeder vanaf heden voor alle bezoekers van Safaripark Beekse Bergen te zien op het vernieuwde gorilla-eiland, aan het begin van het park.

In 2016 en 2017 zijn vier gorilla’s, één volwassen mannetje en drie vrouwtjes waaronder Kisiwa, het gorilla-eiland gaan bewonen. Vorig jaar is het eiland compleet vernieuwd én vergroot. In de naastgelegen coltanmijn met interactieve educatie vraagt het park aandacht voor de ernstige bedreiging van de Westelijke laaglandgorilla. Onder andere mobiele telefoons zijn daar de oorzaak van. Diep in de regenwouden van West-Afrika zijn mijnwerkers op zoek naar coltan, de kostbare grondstof voor mobiele telefoons. Het natuurgebied waar deze mijnbouw plaatsvindt is ook het thuis van de westelijke laaglandgorilla. Voor de winning van coltan worden enorme stukken regenwoud vernietigd, wat erin resulteert dat het leefgebied van de gorilla kleiner en kleiner wordt.

Namenwedstrijd

Een naam voor de jonge gorilla is er nog niet. Beekse Bergen zal via Facebook een namenwedstrijd uitschrijven. Uit de inzendingen worden uiteindelijk 4 namen geselecteerd. Via het Instagram account van Beekse Bergen kan iedereen stemmen op hun favoriet. Op 8 juni, de internationale dag van de gorilla, zal de naam bekend gemaakt worden.

