Gewonde na schietincident Heerlen

In Heerlen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een schietincident. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Ziekenhuis

Het schietincident vond rond 13.30 uur plaats in de Hugo de Grootstraat in Heerlen. Daarbij raakte, voor zover nu bekend is, één persoon gewond. 'De man is op dit moment in het ziekenhuis voor behandeling. Hij heeft zichzelf daar gemeld', aldus de politie.

Onderzoek

Na de schietpartij is vermoedelijk een auto weggereden met daarin de mogelijke verdachte(n). De politie is een onderzoek gestart naar deze verdachte(n), de directe omgeving van de plaats delict is afgezet. Het onderzoek bestaat onder meer uit sporenonderzoek ter plaatse. Ook kijkt de politie in de omgeving uit naar verdachte(n). Getuigen wordt verzocht zich te melden, telefoon 0900-8844.