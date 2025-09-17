Explosief en verdovende middelen in woning in Heerlen

Woensdagmiddag ondersteunde de politie de deurwaarder bij een inzet bij een woning aan de Corneliuslaan in Heerlen. Toen daarbij in de kelder verdovende middelen en munitie werd aangetroffen is besloten om over te gaan tot doorzoeking van de woning. Daarbij stuitte de politie op een explosief. De bewoners van naastgelegen appartementen zijn tijdelijk elders opgevangen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Nadat bij de doorzoeking een explosief werd aangetroffen heeft de politie besloten om 12 naastgelegen appartementen te ontruimen in afwachting van de explosieven verkenner. Deze constateerde dat het ging om zwaar vuurwerk waaraan geknutseld was waardoor het een gevaarlijk explosief werd. De explosievenverkenner kon het explosief onschadelijk maken. Daarna is de rest van de woning doorzocht en daarbij is niets meer aangetroffen. Rond 18.15 uur konden de bewoners van de omliggende appartementen weer naar huis.