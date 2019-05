Poederbrief aangetroffen in postkamer Paleis van Justitie Den Bosch

Vrijdagochtend is in de postkamer van het Paleis van Justitie in Den Bosch door medewerkers een poederbrief aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Veiligheidsprocedure in werking gesteld

'De veiligheidsprocedure trad in werking en zo'n 15 medewerkers die in de buurt waren werden afgezonderd. De brief werd veiliggesteld', aldus de politie. Vervolgens werd de inhoud van de brief met het onbekende poeder onderzocht.

Ongevaarlijk

Uit het onderzoek bleek dat de brief geen gevaarlijke inhoud had. De medewerkers zijn weer aan het werk. De recherche onderzoekt de herkomst van de brief en deze wordt forensisch onderzocht. De politie doet geen mededelingen over de inhoud van de brief of aan wie deze gericht was.