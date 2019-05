Bewoner verjaagt overvallers

De bewoner vertelde dat er werd aangebeld. Hij deed de voordeur open kreeg direct een stroomstootwapen tegen zich aan geduwd. Hij zag drie of vier mannen staan. Hij viel achterover tegen een wand van de hal en kreeg een paar klappen in het gezicht. Hij wist de indringers toch naar buiten te werken, waarna zij zonder buit wegrenden. Hij had een verwonding op zijn hoofd en onder zijn oog. Tijdens het gesprek met de agenten raakte hij onwel waarna een ambulance hem voor controle naar het ziekenhuis heeft gebracht. Er is een buurtonderzoek ingesteld. Door getuigen zijn vier in het zwart geklede mannen gezien. Hoe zij verder gevlucht zijn en of zij over een vervoermiddel beschikten is onduidelijk. De politie heeft nog tevergeefs in de omgeving naar de overvallers gezocht.