Twee aanhoudingen na vechtpartij bij voetbalvereniging

De politie heeft zaterdagmorgen omstreeks 10.40 uur op het terrein van een voetbalclub aan de Blauwe Kei in Breda twee mannen 39 en 63 jaar uit Dodewaard aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Het tweetal zou een 41-jarige man uit Almere hebben mishandeld.

Omstreeks 10.20 uur werd een incident gemeld bij een voetbalvereniging aan de Blauwe Kei. Er was een vechtpartij geweest tussen de hoofdtribune en het voetbalveld. Ter plaatse bleek een omstander het tumult gefilmd te hebben. De 41-jarige aangever werd door een man geslagen en naar de grond geduwd. Terwijl omstanders probeerden de partijen te scheiden, maakte een tweede man trappende en slaande bewegingen in de richting van het slachtoffer die zich verweerde door terug te slaan. Twee mannen zijn als verdachten aangehouden. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.