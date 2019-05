Koning en Koningin zijn trots op Duncan na winnen Eurovisie Songfestival

Zo ook de Koning en Koningin. In een tweet laten ze weten: “Duncan’s song is a winning game! Wij zijn trots op Duncan Laurence die Europa met muzikale klasse heeft veroverd, Nederland voor het eerst in 44 jaar weer winst heeft bezorgd en het Songfestival volgend jaar naar Nederland haalt!”

Ook premier Rutte heeft na afloop direct met Duncan gebeld. Heel knap hoe @dunclaurence met een subliem en krachtig optreden zijn favorietenrol waar heeft weten te maken. Heb Duncan zojuist gesproken en hem van harte gefeliciteerd!