Compositiefoto verdachte dodelijke steekpartij Groningen

De politie heeft een compositiefoto vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Hidde Bergman uit Groningen.

Op dinsdag 14 mei j.l. werd Bergman rond 19.15 uur neergestoken op het Jaagpad in Groningen. Hij overleed op de plaats van het incident aan zijn verwondingen. Het is voor de politie nog onduidelijk wat de toedracht is geweest van de dodelijke steekpartij.

In de nabijheid van het Jaagpad werd omstreeks dat tijdstip een licht getinte man gezien, die tussen de 20 en 30 jaar wordt geschat. Hij droeg die dag een zwartpetje en donkere kleding. Zijn lengte is tussen de 1.70m en 1.80m. Hij liep in de richting van de Ringweg (Plataanlaan)

De politie roept mensen op die de man menen te kennen, om contact op te nemen via 0900-8844. De precieze rol van de verdachte man is niet duidelijk.