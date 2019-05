Celstraffen geëist tegen 'nietsontziende huurmoordenaars'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van 9 en 7 jaar geëist tegen respectievelijk een 40-jarige man en 45-jarige man voor het voorbereiden van een liquidatie in Utrecht. Wat het OM betreft zijn het twee “nietsontziende huurmoordenaars voor wie een leven weinig waard is, die weinig vragen stellen en volhardend blijken.”

Volgens het OM hebben beide mannen op 21 november 2015 met automatische wapens klaargestaan om twee broers te doden. Ze zijn daarbij overlopen en hebben hun wapens in een tuin achtergelaten vlakbij een shishalounge in Utrecht waar de broers werden verwacht. Een van de broers, een 27-jarige man, is ruim een maand later, op oudjaarsavond 2015, alsnog geliquideerd. De andere broer raakte toen gewond. Het OM houdt daar andere verdachten voor verantwoordelijk.

Het OM acht bewezen dat de twee verdachten op 21 november 2015 en de dagen daaraan voorafgaand voorbereidingshandelingen hebben getroffen voor een aanslag. Dat kan onder meer worden afgeleid uit berichtenverkeer dat door politie en justitie is onderschept. Zo zijn foto’s van de broers en hun adres verzonden naar een account dat volgens het OM in gebruik was bij de 40-jarige verdachte. Ook zijn daar naartoe mededelingen verstuurd als: “Belangrijkste is dat die ene met de baard weg gaat, maar als broertje meegaat is dat mooi meegenomen.”

Verder is DNA van de 40-jarige gevonden op een oordopje dat is aangetroffen bij de automatische wapens. De verdachte zegt een alibi te hebben, maar wil niet zeggen wie dat kan bevestigen, aldus het OM.

Met betrekking tot de 45-jarige verdachte is van belang dat een petje is gevonden vlakbij de plek waar de wapens zijn achtergelaten. Een getuige heeft een man met een petje op zien wegrennen. Het DNA op het petje komt overeen met dat van de verdachte.

Verder blijkt uit zijn telefoongegevens dat deze verdachte die bewuste zaterdag in Utrecht was - terwijl hij ergens anders woont. De avond voor het incident en direct na het incident had hij contact met de andere verdachte. Op internet zocht de man naar de mislukte en de later geslaagde liquidatie.

Voorbereidingen voor een liquidatie op een openbare weg met automatische wapens dienen stevig te worden bestraft, vindt het OM. “Alleen al om een generaal preventief effect te hebben, om anderen ervan te weerhouden”, betoogden de officieren tijdens de zitting. Uit het dossier kan worden opgemaakt dat de mannen zijn ingehuurd door een criminele organisatie, louter om zelf te verdienen.

Het OM vindt voor de 40-jarige een strafeis van 9 jaar op zijn plaats omdat “de maatschappij zo lang mogelijk moet worden beschermd tegen het gevaar dat deze verdachte vormt.” De man is al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten als brandstichting en openlijk geweld. Ook valt uit het onderschepte berichtenverkeer af te leiden dat hij na de mislukte liquidatie alweer nieuwe slachtoffers op het oog had.

In totaal staan deze en komende week zes verdachten terecht voor liquidaties in Krommenie en Kerkdriel en voorbereidingen voor en een poging tot liquidatie in Utrecht en Amsterdam. Daarbij vielen twee doden en twee gewonden. Maandag 27 mei volgen vermoedelijk de strafeisen tegen andere verdachten.