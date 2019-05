Twee aanhoudingen voor illegale sigarettenfabriek in Goudswaard

De FIOD heeft vrijdag 17 mei twee verdachten aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. Het gaat om een 39-jarige man en 26-jarige vrouw uit Schiedam. De politie ontdekte de fabriek na tips van buurtbewoners waarna de FIOD werd ingeschakeld.

In de loods was een complete productielijn ingericht voor het versnijden van tabak tot en met het inpakken van sigaretten. In de loods stond ruim 17.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. Ook waren er 10 slaapplekken ingericht.

Alle machines en grondstoffen zijn afgevoerd en worden vernietigd.