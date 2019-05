Ex-politiecommissaris liet zich fêteren door bedrijven

Bewakingscamera's

Deze week dient voor de rechtbank in Zwolle de zaak tegen de voormalige politiecommissaris, een inmiddels 58-jarige man uit Limburg. Hij zou zich gedurende zeker 7 jaar hebben laten fêteren door een 53-jarige ondernemer uit Zuid-Holland die onder andere de scepter zwaaide bij een bedrijf dat licenties voor bewakingscamera’s verkocht.

Financiering detachering

Het bedrijf deed rechtstreeks zaken met de politieman, die vanuit de politie was gedetacheerd bij de organisatie die camerabewaking vanuit centrale ruimtes moest organiseren. Toen de financiering van de detachering dreigde te eindigen, richtte de ondernemer met een aantal andere bedrijven een stichting op waardoor de politieman toch aan het werk kon blijven. Die stichting betaalde vanaf toen het salaris van de politieman in de publiek-private samenwerkingsconstructie.

Reisjes en aandelen

Dat deed de ondernemer vermoedelijk om ervoor te zorgen dat zijn politiecontact invloed bleef houden op de inzet van camera’s, of in ieder geval de licenties, die zijn bedrijf kon leveren, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens de inmiddels ontslagen politieman verbleef hij privé in het Franse chateau, en heeft hij eenmaal de kosten betaald. Maar de factuur daarvan is vals. De andere reisjes waren vooral zakelijk, aldus de verdachten, al is het dan vreemd dat de zoon van de politiecommissaris meeging, zo vindt de officier van justitie die de reisjes dan ook als giften bestempelt.

Giften aan politieman

Ook de aandelen in een gezamenlijk bedrijf, die op naam van zijn zoon stonden, zijn eigenlijk giften aan de politieman. Beide mannen worden formeel verdacht van omkoping en valsheid in geschrifte. De ex-politiecommissaris wordt bovendien verdacht van witwassen en zou bijna 35.000 euro aan onterecht genoten voordeel moeten betalen aan de Staat.

Lange periode niet-integer gedrag

De politieman werd geroemd om zijn samenwerking met andere organisaties, hij 'deed goede dingen voor politie Nederland', aldus een getuige. 'Die goede zaken zijn ook niet strafbaar', zo zei de officier maandag. 'Maar hij heeft zich laten fêteren op een wijze die wel strafbaar is. Niet-integer gedrag gedurende een langere periode.' Het vertrouwen in een integere overheid loopt daardoor een deuk op. 'Hij heeft misbruik gemaakt van zijn status.' En 'keihard gelogen' toen er onderzoek kwam naar wat er gebeurde, aldus de officier. Want er waren wel degelijk signalen dat er iets aan de hand was. De zaak wordt vrijdag voortgezet. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is.