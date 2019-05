Live: Harbers kondigt zijn vertrek aan in de Tweede Kamer

Staatssecretaris Mark Harbers denkt en verwacht zelf dat hij deze week zal aftreden als bewindsman. Harbers zei dit dinsdag in een speciaal ingelaste persconferentie in Den Haag voorafgaand aan het debat dat hij op dit moment heeft in de Tweede Kamer.

'Verantwoording afleggen'

Harbers gaf tijdens de persconferentie aan dat hij in de Tweede Kamer verantwoording wil afleggen over de tekortkomingen in cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Deze waren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wel bekend maar waren, volgens Harbers niet met opzet, niet aangepast.

'Overige'

Zeer ernstige incidenten zoals moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten bleken in de eindrapportage niet per delict te zijn uitgesplitst en benoemd maar allemaal te zijn ondergebracht onder het kopje ‘overige’. Inmiddels is bekend geworden dat het gaat om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.

Update 18.15 uur

Zojuist heeft Mark Harbers aan het einde van het debat in de Tweede Kamer zijn vertrek als staatssecretaris aangekondigd. Harbers zal zijn ontslag bij de koning gaan indienen.