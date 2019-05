Burenruzie loopt uit op mishandeling

Een 48-jarige Bredanaar werd omstreeks 22.30 uur aangehouden ter zake mishandeling. Hij zou een 17-jarig buurmeisje in het gezicht hebben geslagen.

Het slachtoffer deed aangifte. Zij vertelde dat ze vaak geluidsoverlast hebben van een man die twee huizen verder woont. Deze buurman stond dinsdagavond buiten en schreeuwde tegen de buurvrouw. Hij duwde haar naar achteren. Aangeefster sprong er daarna tussen waarna ze door hem in haar gezicht werd geslagen en aan haar haren werd getrokken. De agenten hoorden later dat die man zo boos geworden was omdat de buurvrouw drie eieren tegen zijn raam had gegooid. Zij deed dat uit frustratie over het feit dat haar zoontje wakker geworden was de voorgaande nacht omdat hij voortdurend op de muren bonkte. De agenten hebben de verdachte, die onder invloed was van alcohol, aangehouden. Hij verklaarde dat juist de buren hem hadden aangevallen.