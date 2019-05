Vakantiegeld valt dit jaar voor veel Nederlanders lager uit

Terwijl vrijwel alle werkende Nederlanders profiteren van lagere belastingen op loon, staat daar een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover voor inkomens vanaf 34.000 euro per jaar. Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP. Dit schrijft ADP op de website.



Voor werknemers met een modaal salaris blijft de schade beperkt: zij leveren netto drie euro in. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat vijf euro. Groter worden de verschillen voor werknemers die tussen de 68.500 en 98.000 euro per jaar verdienen. Voor hen stijgt de belasting over het vakantiegeld naar 57,75%. Een werknemer die twee keer modaal verdient, betaalt dit jaar 117 euro meer belasting over zijn vakantiegeld. Bij 2,5 keer modaal levert een werknemer netto 147 euro vakantiegeld in.

Minder vakantiegeld door afbouw arbeidskorting

Dat veel werkenden inleveren op het vakantiegeld komt door de versnelde afbouw van de arbeidskorting, een voordeel op de belasting voor werkenden. “Naarmate je meer verdient, heb je volgens de wet ook minder recht op belastingkorting,” legt Dik van Leeuwerden, product owner wet- & regelgeving bij ADP, uit. “Als je meer verdient dan 34.000 euro wordt de arbeidskorting stapsgewijs afgebouwd. Bij een loon vanaf 97.700 euro heb je helemaal geen recht meer op deze korting.”



Bij de berekening van de belasting over het reguliere salaris wordt rekening gehouden met de afbouw van de arbeidskorting. Omdat vakantiegeld ook als inkomen wordt gezien, geldt ook hiervoor deze afbouw, anders zouden veel werknemers achteraf via de inkomstenbelasting een bedrag terug moeten betalen. Wanneer het reguliere loon meer dan 98.000 euro per jaar bedraagt, is al met de volledige afbouw rekening gehouden. Deze werknemers betalen ten opzichte van 2018 dan ook minder belasting over hun vakantiegeld. Voor hen daalt het tarief van 55,55% naar 51,75%. Verdien je drie keer modaal dan betaal je 304 minder belasting over je vakantiegeld.

Werknemers met een minimumloon profiteren maximaal van de arbeidskorting en houden dit jaar 35 euro meer vakantiegeld over.

Individueel keuzebudget vervangt vakantiegeld

ADP merkt dat de ‘traditionele’ vakantiegelduitkering in mei aan populariteit inboet nu steeds meer sectoren een zogenoemd ‘individueel keuzebudget’ hebben ingevoerd. Het vakantiegeld wordt dan per maand in een budget gestort. “De werknemer kan min of meer vrij over dit budget beschikken en bijvoorbeeld in augustus een bedrag uit laten betalen voor een vakantie of het belastingvrij opnemen in verband met de kosten van een studie,” zegt Van Leeuwerden.