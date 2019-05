Gewonde vrouw met traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht

Traumahelikopter

De gewonde vrouw is woensdagmiddag na het ongeluk overgevlogen naar het ziekenhuis in Nijmegen. 'Rond 12.15 uur kwam haar auto, op de A73, ter hoogte van afslag Linne, in botsing met een vrachtwagen', aldus de politie.

Bekneld

De auto van de vrouw schoof door de aanrijding onder de vrachtwagen en de bestuurster kwam daarbij bekneld te zitten. Ze is door de brandweer bevrijd uit haar benarde positie. Na eerste hulp ter plaatse door ambulancepersoneel is de vrouw per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment doet de politie technisch onderzoek. De rijbaan richting Venlo is volledig afgesloten en naar verwachting gaat de afsluiting nog enkele uren duren.