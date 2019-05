Jaguar I-PACE wint drie internationale autoprijzen

De volledig elektrische Jaguar I-PACE heeft de awards Best Electric Powertrain en Best New Engine gewonnen en won ook de 350 tot 450 pk-categorie bij The International Engine + Powertrain of the Year Awards. Dit meldt Jaguar woensdag.

Technische perfectie

Deze drie onderscheidingen onderstrepen de technische perfectie van de emissievrije aandrijflijn van de Jaguar I-PACE. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens de Engine Expo + The Powertrain Technology Show, van 21 t/m 23 mei in Stuttgart. Een jury bestaande uit zeventig ervaren autojournalisten uit 31 landen, nam belangrijke aspecten als prestaties, rijgedrag, energie-efficiency en verfijning mee in de beoordeling.

'World-class electric vehicle'

Ian Hoban, Powertrain Director bij Jaguar Land Rover: “We’ve used all the benefits of state-of-the-art battery and motor technology to create a world-class electric vehicle. As well as zero emissions, the all-electric powertrain delivers an ideal balance of performance, refinement and range, together with outstanding responsiveness, agility and day-to-day usability. I-PACE is a true driver’s car, and above all a true Jaguar. We set out to make the world’s best all-electric performance SUV: these awards reflect that, and are fitting recognition for what the engineering team has achieved.”

Actieradius 470 km

De 90 kWh lithium-ion-accu van de Jaguar I-PACE maakt een actieradius van maximaal 470 kilometer (WLTP) mogelijk. De accu kan van 0 tot 80 % worden geladen in slechts 40 minuten met behulp van een 100 kW gelijkstroomlader (DC) en in net iets meer dan tien uur met een 7 kW AC wallbox (wisselstroom) – ideaal om ’s nachts thuis bij te laden. Dean Slavnich, International Engine + Powertrain of the Year Awards: “Powerful and refined, the electric powertrain under the hood of the I-PACE shows just how far electrification has come.”

Warmtepomp

Een reeks slimme technologieën zorgt voor maximalisering van de actieradius, waaronder een accu-preconditioneringssysteem: als dit wordt ingeschakeld, verhoogt (of verlaagt) de I-PACE automatisch de temperatuur van de accu om de actieradius voor vertrek te maximaliseren. Een warmtepomp kan energie uit de buitenlucht halen – zelfs bij temperaturen onder het vriespunt – om de hoeveelheid energie die de klimaatregeling uit de accu verbruikt te verminderen. Het systeem kan zelfs de warmte die de aandrijflijn produceert, gebruiken voor het opwarmen van het interieur. Ook daardoor vermindert de hoeveelheid energie die de accu moet leveren.

Perfecte gewichtsverdeling accu

De accu is centraal en zo laag mogelijk geplaatst tussen de twee assen. Deze plek zorgt voor een perfecte 50:50 gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt; in combinatie met de geavanceerde voorwielophanging met dubbele draagarmen en de Integral Link achterwielaandrijving is dit essentieel voor het lichtvoetige rijgedrag en het buitengewone rijcomfort van de Jaguar I-PACE.

Holle magneet-motoren

De permanente magneet-motoren zijn hol, de aandrijfassen lopen door het middelste gedeelte ervan. Deze motoren zijn niet alleen licht – samen met de transmissie wegen ze slechts 78 kg – maar ook buitengewoon compact. Dit levert een bijdrage aan het ruime interieur van de I-PACE, de 656 liter grote bagageruimte en de grote bodemvrijheid als van een SUV.

Vierwielaandrijving

Doordat de motoren in de voor- en achteras zijn geïntegreerd, heeft de I-PACE vierwielaandrijving, wat zorgt voor een buitengewone tractie en controle onder alle omstandigheden. Ze maken ook een hoog niveau van regeneratief remmen mogelijk – tot maximaal 0,4 G. Dit zorgt voor een maximale actieradius en maakt in tal van situaties ook intuïtief ‘single pedal’ rijden mogelijk.

Al 66 onderscheidingen

De I-PACE heeft wereldwijd al 66 onderscheidingen ontvangen sinds het model iets meer dan een jaar geleden op de markt kwam, onder meer de titels World Car of the Year 2019, World Car Design of the Year, World Green Car, European Car of the Year en de Auto van het Jaar-titel in Duitsland, Noorwegen en Groot‑Brittannië. De Jaguar I-PACE is leverbaar vanaf € 81.800,- .