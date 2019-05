Piek in schademeldingen door beving Westerwijtwerd: totaal 431 claims

226 telefoontjes

'Deze aanvragen komen zowel telefonisch als via onze website binnen. Op het schadeloket van de TCMG is het duidelijk drukker dan normaal. Inmiddels kregen we 226 telefoontjes', aldus TCMG.

Opgeschaald

Het schadeloket is opgeschaald zodat er meer mensen achter de telefoon zitten. Mocht het nodig zijn dan is er extra capaciteit inzetbaar. Mensen bellen met vragen, om een schademelding te doen, maar ook om gewoon even het verhaal kwijt te kunnen. Vandaag is dan ook alles gericht op het zo goed mogelijk te woord staan van Groningers met vragen en het aannemen van hun schademeldingen.

Acuut onveilige situaties

Ook zijn er 19 meldingen van mogelijk acuut onveilige situatie (AOS) binnengekomen. De TCMG heeft een speciaal AOS-team dat dergelijke meldingen onderzoekt met de opdracht dat binnen 48 uur te doen.