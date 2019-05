Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje uit aan bijzondere organisaties

Het Oranje Fonds reikt de Appeltjes van Oranje jaarlijks uit aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. Ieder jaar draaien de prijzen om een ander thema. In 2019 is dit De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!. Dat betekent dat de genomineerden allemaal op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden om zo anderen te helpen. Dankzij deze projecten kijken mensen naar elkaar om, en hoeft niemand er alleen voor te staan in Nederland. Na verschillende selectierondes bleven er 12 genomineerden over, waaruit een prijzencommissie van het Oranje Fonds de drie winnaars heeft gekozen.

Winnaars

Stichting ElanArt, actief in Nijmegen en omgeving, haalt bewoners van asielzoekerscentra uit hun isolement met kunstzinnige en creatieve projecten. Een groep van zo’n 80 vrijwilligers zet zich in voor deze stichting en zorgt ervoor dat azc-bewoners er niet alleen voor staan in de Nederlandse samenleving.

Taal Doet Meer zorgt er met ruim 900 vrijwilligers voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de rode draad in hun werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Met hun vrijwilligers begeleiden ze jaarlijks ruim 2.000 Utrechters. Ze hebben aandacht voor het hele gezin. De een is taalcoach van een volwassene, de ander mentor van een brugklasser en weer een ander voorlezer voor jonge kinderen.

Stichting Met je Hart zet zich in om de eenzaamheid te verzachten onder ouderen die onzichtbaar zijn geworden in onze samenleving. Meer dan duizend vrijwilligers zijn actief voor de stichting. Zij organiseren terugkerende activiteiten waarbij de ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zij worden persoonlijk uitgenodigd, opgehaald en thuisgebracht. Op deze manier maken zij een groot verschil voor veel eenzame ouderen in Nederland.

De prijs

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan. Dit jaar zijn de Appeltjes van Oranje voor de 17e keer uitgereikt. Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix waren ook bij de uitreiking aanwezig.