Scholieren op de vuist na aankondiging op social media

In het Brabantse Oisterwijk in het Willem van der Aapark zijn donderdagmiddag twee scholieren van het 2College Durendael met elkaar op de vuist gegaan.

De vechtpartij was op social media aangekondigd en zo'n 50 à 60 scholieren waren naar het park toegegaan om de vechtpartij te zien. Dit meldt het Brabants Dagblad.

Een groep scholieren verzamelde zich rond 15.45 uur in het park. Daar vond inderdaad een vechtpartij plaats, waarbij over en weer rake klappen vielen, waarna een van de jongens op de grond viel. Er kwamen vijf politie-eenheden en een ambulance ter plaatse. Ambulance-medewerkers hebben de jongen nagekeken, waarna hij met zijn ouders mee naar huis kon. De krant schrijft dat de rest van de groep niet zou hebben gevochten en alleen om de vechtende jongens heen zou hebben gestaan en alleen heeft toegekeken.

Het is niet bekend of er nog personen zijn aangehouden. Ook is niet duidelijk wie het bericht over de vechtpartij op social media heeft verspreid.