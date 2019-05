Onderzoek naar gezondheidsklachten in politiebureau Tilburg

Nadat woensdag agenten onwel werden in het politiebureau Groene Beemden aan de Brucknerlaan in Tilburg, heeft de politieleiding besloten om uit voorzorg op een andere locatie te gaan werken.

Donderdag werd duidelijk dat de klimaatbeheersing van het gebouw verontreinigde filters had. Omdat niet uit te sluiten is dat dit te maken heeft met de klachten van de agenten, wordt vrijdag nader onderzoek gedaan. Pas als de oorzaak van de problemen gevonden is, zal een beslissing worden genomen wanneer de medewerkers weer terug gaan naar de Brucknerlaan. Zij werken tot die tijd vanaf het politibureau aan de Ringbaan Zuid en de aangiftelijn zal daar opengesteld worden. Bezoekers worden verwezen naar 0900-8844 en/of de Ringbaan Zuid 498a Tilburg.