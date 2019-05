Marco Kroon: 'Videobeelden zorgen voor vrijspraak kopstoot'

Nadat Marco Kroon tijdens carnaval een agent een kopstoot zou hebben gegeven, reageert de militair voor het eerst in het openbaar over het incident. Dit deed hij tijdens een lezing bij de jongerenafdeling van de VVD. Het thema was zijn ervaringen met de media.

Volgens Omroep Brabant zei de Marjoor blij te zijn dat hij weer eens was uitgenodigd voor een lezing. Voorheen deed hij dit vier keer per maand, maar sinds het onderzoek naar het geweldincident in Afghanistan werd de militair niet meer gevraagd.

Over de vermeende kopstoot tijdens carnaval zegt Kroon: ‘ Ik zou nooit in mijn leven een hulpverlener wat aandoen. Als ik dat wel had gedaan, zou ik meteen hulp zoeken. De videobeelden zullen er voor zorgen dat ik word vrijgesproken. Er is in ieder geval wat anders te zien dan wat mensen nu insinueren.’