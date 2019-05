Voorarrest van Thijs H. met 90 dagen verlengd

Ernstige bezwaren

Naar het oordeel van de raadkamer bestaan er ernstige bezwaren tegen deze verdachte voor de feiten waarvan hij verdacht wordt. Er is op dit moment voldoende bewijs voor de verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 3 wandelaars.

Redenen

Naar het oordeel van de raadkamer zijn er ook redenen om deze verdachte langer vast te houden. Niet alleen is de rechtsorde ernstig geschokt door de feiten waarvan deze verdachte verdacht wordt, maar is er ook een risico voor vlucht en voor herhaling als deze verdachte op vrije voeten zal worden gesteld. Daarnaast is het onderzoek nog in volle gang.

Beperkingen

In belang van het onderzoek vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de beperkingen op deze zaak gehandhaafd blijven voor de maximale duur van 14 dagen.

Zitting

Na deze termijn van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank op zitting komen. Op dit moment is nog niet te zeggen of de zaak dan inhoudelijk behandeld zal worden of pro forma.