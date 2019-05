Landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn

De burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers, is verheugd. “Wij zijn heel blij dat Sinterklaas voor gezinsstad Apeldoorn heeft gekozen. Wat een eer! Het is natuurlijk goed nieuws voor alle kinderen in de stad, maar ook voor iedereen in Nederland die er graag bij wil zijn. Want Apeldoorn ligt mooi midden in het land. Dus ik denk dat we op 16 november uit alle windstreken gezinnen op bezoek krijgen om samen Sinterklaas in Nederland te verwelkomen.”

Ook de berichten uit Spanje zijn positief. Sinterklaas laat weten uit te kijken naar de intocht in Apeldoorn.

De NTR doet vanaf 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 verslag van de aankomst van de Sint. Dieuwertje Blok verzorgt traditiegetrouw de presentatie, gesteund door vaste verslaggever Jeroen Kramer.

Eerder die week, op maandag 11 november, start Het Sinterklaasjournaal. De belevenissen van de Sint vóór en na de intocht zijn vanaf dan iedere dag om 18.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te zien, tot en met 5 december.

Op NPO Zappelin extra en op zappelin.nl zijn zowel Het Sinterklaasjournaal als de intocht met gebarentolk te volgen. Alle uitzendingen met gebarentolk zijn bovendien terug te zien op schooltv.nl.