Defensie krijgt fonds voor grote investeringen

Stabiliteit

'Het begrotingsfonds geeft meer financiële stabiliteit. In het fonds kan het ministerie geld apart zetten om grote investeringen op de lange termijn te financieren. Daarbij gaat het om investeringen in materieel, IT en infrastructuur', aldus het ministerie. Ook uitgaven voor het behoud ervan zullen in het fonds worden opgenomen. Zo kan de financiering van onderhoud van het oude en aanschaf van het nieuwe beter in samenhang tot elkaar worden bezien.

Dummy-begroting

In het najaar zal Defensie een dummy-begroting aanbieden aan de Tweede Kamer. Hierin staat hoe het begrotingsfonds er uit zal komen te zien en welke informatie het zal bevatten. De planning is om op Prinsjesdag 2020 de eerste begroting van het fonds aan te bieden aan de Tweede Kamer.